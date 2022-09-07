Путин назвал лимит цен на газ глупостью и бесперспективным решением

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что введение ограничения цен на российский газ является глупостью. По мнению президента, такое решение не имеет никаких перспектив, передает ТАСС.

«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь. Это приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе», — отметил российский лидер.

Путин считает, что ничего в сфере экономики и мировой торговли административным путем решить нельзя.

По его мнению, ситуация с газом в Европе является результатом работы как европейских специалистов, так и Европейской комиссии. Президент РФ напомнил, что Россия со своей стороны предлагала долгосрочные контракты, но европейская сторона сама настояла на переводе ценообразования от формульной к спотовой.

«Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты», — указал глава государства.

Ранее Владимир Путин по ходу пленарной сессии ВЭФ заявил, что мир должен быть гораздо более справедливым и не быть основанным на диктате одной страны, которая, по словам российского лидера, «возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а, может быть, даже выше».