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РЖД сократили время оформления экспортных документов с 4 суток до нескольких часов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российские железные дороги оформляют до 90% экспортных документов в цифровом формате, благодаря чему этот процесс ускорился до нескольких часов с 4 суток, которые требовались раньше, рассказал на сессии «Логистические мосты Дальнего Востока: бесшовные технологии в действии» в рамках Восточного экономического форума замглавы РЖД Алексей Шило.

«Почти 270 тыс. товарных партий за восемь месяцев этого года были помещены в таком, цифровом формате, под процедуру таможенного транзита. И следующий шаг, который сейчас мы с таможенной службой вместе реализуем, это интеграция наших систем, в том числе технических обустройств», — сообщил Шило.

Он полагает, что развитие грузоперевозок требует дальнейших инвестиций в сухие порты с полным соблюдением технических требований. По словам замглавы РЖД, холдинг предлагает альтернативу контейнерным перевозкам в виде транспортировки грузов в полувагонах.

Алексей Шило также считает, что механизм параллельного импорта существенно повлиял на организацию логистики. «Там, где появляется параллельный импорт, я думаю все абсолютно точно понимают, что появляется и параллельная логистика. И те направления, которые мы раньше называли основными, сегодня уже перестают таковыми быть», — отметил замглавы РЖД.

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