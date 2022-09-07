Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин указал, как работают ограничения на экспорт продвольствия из России 11:02
В ОНК заявили, что арестованная журналистка Баязитова не жалуется на условия... 11:01
Путин: мир должен быть более справедливым и не быть основанным на диктате одной... 10:59
Пододки «Уфа» и «Кронштадт» проходят испытания на глубине 100 метров 10:59
Гарик Харламов назвал себя «одиноким волком» на фоне слухов... 10:55
Борющийся с афазией Брюс Уиллис целуется с молодой женой на новом фото 10:52
В Новосибирске 14 автомобилей получили повреждения, попав в яму... 10:52
Путин: РФ всегда будет проводить самостоятельную политику и защищать свои интересы 10:50
Мишустин утвердил параметры льготных кредитов для российской промышленности 10:49
В Свердловской области заведующую детсада оштрафовали после побега 6-летнего мальчика 10:48

Александр Ведяхин: надо создавать свой биржевой рынок

close
100%
Сбер

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии Восточного экономического форума «Большое евразийское партнерство: пути экономического развития» заявил о необходимости окончательного ухода от расчетов через SWIFT, используя альтернативы – СПФС, Sber FinLine и другие.

Он добавил, что один из главных вызовов сегодня заключается в том, как вести торговлю с дружественными странами в национальных валютах, включая рубли. До сих пор, несмотря на новые геополитические реалии, цены контрактов номинированы в долларах и евро, даже если расчеты происходят в национальных валютах. Такая ситуация приводит к финансовым потерям при конвертации для обеих сторон.

«Нам надо создавать свой биржевой рынок. У нас есть двусторонние контракты, но биржевая торговля — это более выгодно и интересно, мы не должны зависеть от одного покупателя. Для этого есть биржа, и на этой бирже должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты. Давайте на Дальнем Востоке создадим товарную биржу, чтобы работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и всеми странами, которые находятся на его периметре. У нас очень хороший опыт Санкт-Петербургской товарной биржи, мы с ними проговаривали эту идею. Давайте сделаем такую площадку, где можно будет торговать и где будут все соответствующие инструменты, и тогда совершенно на другой уровень выйдет торговля», — отметил Ведяхин.

По его словам, не менее важно обеспечить условия для кредитования стран-партнеров и взаимные гарантии. Сейчас проблема зачастую заключается в том, что дружественные страны готовы приобретать у России товары за рубли, но не имеют достаточного количества рублей из-за торгового дисбаланса: они у нас покупают много, а мы у них — мало. Сбер готов предоставить дружественным странам рубли для приобретения отечественных товаров, но нужны гарантии, с чем может помочь ЭКСАР.

«Давайте сделаем эти привычные нам финансовые инструменты в национальных валютах и в рублях — и тогда не нужны будут те площадки, с которых мы уходим, и валюты, которые уже не представляют прежнего интереса. По любой паре нацвалюта-рубль сейчас кросс-курс делается через доллар-евро. Надо отходить от этого: должна быть площадка, например, на базе Московской биржи, для прямых торговых пар. И все это не суперсложные задачи — это можно сделать за 6-9 месяцев. И это даст усиление торговли со странами евразийского партнерства в полтора-два раза — просто за счет наличия хороших, качественных, современных финансовых инструментов», — сказал Ведяхин.

VII Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Все новости на тему:
VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть