Александр Ведяхин: надо создавать свой биржевой рынок

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии Восточного экономического форума «Большое евразийское партнерство: пути экономического развития» заявил о необходимости окончательного ухода от расчетов через SWIFT, используя альтернативы – СПФС, Sber FinLine и другие.

Он добавил, что один из главных вызовов сегодня заключается в том, как вести торговлю с дружественными странами в национальных валютах, включая рубли. До сих пор, несмотря на новые геополитические реалии, цены контрактов номинированы в долларах и евро, даже если расчеты происходят в национальных валютах. Такая ситуация приводит к финансовым потерям при конвертации для обеих сторон.

«Нам надо создавать свой биржевой рынок. У нас есть двусторонние контракты, но биржевая торговля — это более выгодно и интересно, мы не должны зависеть от одного покупателя. Для этого есть биржа, и на этой бирже должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты. Давайте на Дальнем Востоке создадим товарную биржу, чтобы работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и всеми странами, которые находятся на его периметре. У нас очень хороший опыт Санкт-Петербургской товарной биржи, мы с ними проговаривали эту идею. Давайте сделаем такую площадку, где можно будет торговать и где будут все соответствующие инструменты, и тогда совершенно на другой уровень выйдет торговля», — отметил Ведяхин.

По его словам, не менее важно обеспечить условия для кредитования стран-партнеров и взаимные гарантии. Сейчас проблема зачастую заключается в том, что дружественные страны готовы приобретать у России товары за рубли, но не имеют достаточного количества рублей из-за торгового дисбаланса: они у нас покупают много, а мы у них — мало. Сбер готов предоставить дружественным странам рубли для приобретения отечественных товаров, но нужны гарантии, с чем может помочь ЭКСАР.

«Давайте сделаем эти привычные нам финансовые инструменты в национальных валютах и в рублях — и тогда не нужны будут те площадки, с которых мы уходим, и валюты, которые уже не представляют прежнего интереса. По любой паре нацвалюта-рубль сейчас кросс-курс делается через доллар-евро. Надо отходить от этого: должна быть площадка, например, на базе Московской биржи, для прямых торговых пар. И все это не суперсложные задачи — это можно сделать за 6-9 месяцев. И это даст усиление торговли со странами евразийского партнерства в полтора-два раза — просто за счет наличия хороших, качественных, современных финансовых инструментов», — сказал Ведяхин.

VII Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.