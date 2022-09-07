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Читатели Daily Mail заявили о поражении Запада из-за высоких доходов РФ от продажи ресурсов

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Сергей Карпухин/Reuters

Читатели британского издания Daily Mail заявили о проигрыше западных стран в ситуации, когда Россия с начала спецоперации на фоне санкций смогла заработать свыше €158 млрд от продажи энергоресурсов.

«Запад проиграл. Теперь нет пути назад», — отметил один из подписчиков газеты.

Читатели сошлись во мнении, что не готовы к рецессии из-за ситуации на Украине, а также просили напомнить, как работают санкции, так как они не работают. По мнению читателей, их обманывают, а антироссийские санкции просто разрушают экономику Европы.

Некоторые посчитали, что экономическое противостояние с Россией началось с целью разорения ее народа. Однако ситуация обернулась в другую сторону, и теперь жители Европы будут нищать и страдать.

6 сентября газета Financial Times, ссылаясь на источники в кредитных организациях писала, что главный британский поставщик газа компания Centrica решила обратиться к банкам, чтобы получить многомиллиардные кредиты из-за энергетического кризиса. По словам источников издания, уменьшение поставок газа со стороны России привело к тому, что оптовые цены резко поднялись вместе с суммами, которые необходимо вносить в качестве залога на бирже во время торгов.

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