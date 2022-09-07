В Минпромторге рассказали о поддержке российских производителей одежды

Статс-секретарь, заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что российские производители одежды и обуви получают максимальную поддержку и должны использовать «окно возможностей». Об этом сообщает РИА «Новости».

«У наших компаний появляется «окно возможностей» — смогут использовать, замечательно. Поддержку максимальную они получают», — рассказал Евтухов.

Он отметил, что ведомство не видит необходимости в полном импортозамещении в этих сегментах. Евтухов подчеркнул, что у РФ есть дружественные страны, которые с удовольствием работают на российском рынке не первый год. Так чиновник ответил на вопрос о возможности полного импортозамещения.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме заявил, что механизм параллельного импорта будет продлен на следующий год.

Он отметил, что соответствующее решение уже подготовлено.

В то же время, по его словам, власти заинтересованы в том, чтобы российские предприятия занимали нишу на внутреннем рынке.