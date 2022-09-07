Костин: адаптация финансового сектора РФ к новым условиям продлится не один год

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что адаптация российского банковского и финансового секторов к новым условиям будет идти не один год. Об этом сообщает ТАСС.

«Сами по себе изменения настолько масштабные и настолько глубокие, что адаптация финансового и банковского сектора будет идти не один год и требует очень серьезной перестройки всех финансовых и экономических отношений», — рассказал Костин.

Он отметил, что экономике РФ удалось избежать массовых дефолтов и банковский рынок работает стабильно.

Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев заявил, что плавающий курс рубля вкупе с политикой таргетированной инфляции, которую ведет Центробанк, помогли российской экономике избежать жесткого сценария в связи с международными санкциями.

По его словам, на относительно стабильную работу финансовой системы повлияла не слишком большая доля импорта в ВВП страны.

До этого Тимофеев заявил, что перед Россией стоит задача изменить существующую мировую финансовую систему.