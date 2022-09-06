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Goldman Sachs: расходы европейцев на электроэнергию вырастут на €2 трлн к 2023 году

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Dirk Waem/Global Look Press

Затраты жителей европейских стран на оплату счетов за электроэнергию вырастут на €2 трлн в начале 2023 года. Без финансовой помощи правительств стран Евросоюза энергетический кризис только усилится, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков Goldman Sachs Group Inc. в сфере коммунальных услуг.

«На пике зимнего отопительного сезона счета за электроэнергию составят около 15% от валового внутреннего продукта Европы», — заявили аналитики американского финансового конгломерата во главе с Альберто Гандольфи и Мафальдой Помбейро.

По мнению экспертов Goldman Sachs, финансовые трудности, связанные с предстоящим осенне-зимним отопительным сезоном, будут сопоставим по своим масштабам с нефтяным кризисом 1970-х годов.

«На наш взгляд, рынок продолжает недооценивать глубину, масштабы и структурные последствия кризиса. Мы считаем, что он будет еще глубже, чем нефтяной кризис 1970-х годов», — заключили аналитики.

В то же время планы Евросоюза по введению предельных цен на российское топливо может европейским странам сэкономить около €650 млрд. Эта мера также поможет стабилизировать рост тарифов на электроэнергию на оптимальном уровне, считают в Goldman Sachs.

6 сентября вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила, что власти Евросоюза рассматривают возможность введения регулирования цен на российский газ. По ее словам, эта мера поможет европейским странам избежать дефицита топлива в разгар осенне-зимнего отопительного сезона.

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