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«Роснефть» разработает комплекс мер по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия

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Zamir Usmanov/Global Look Press

«Арктический Научный Центр» (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс ПАО «НК «Роснефть») в рамках VII Восточного экономического форума заключил договор с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН на выполнение научно-исследовательских работ, направленных на мониторинг и сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия Компании.

Исследования поспособствуют формированию единого научно-обоснованного подхода. В ходе работ определят перечень наиболее эффективных методов сохранения биоразнообразия.

Компания традиционно уделяет большое внимание проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» Компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных и птиц Арктики, являющихся индикаторами устойчивого состояния экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

В продолжение экспедиционных работ 2020 года, в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на острое Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены исследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования видов-биоиндикаторов арктических экосистем продолжились летом-осенью 2022 года.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценных видов: сибирского осетра, атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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