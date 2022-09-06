Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Русские хакеры из KillNet объявили кибервойну Японии 15:17
Норвежский журналист заявил, что фанаты в его стране испытали облегчение из-за... 15:16
Звезда «Сумерек» Питер Фачинелли стал отцом в четвертый раз 15:15
Власти Запорожья сообщили о взрыве в центре Бердянска 15:14
Друг Глаголевой рассказал, как она пережила измену и уход мужа 15:13
Лавров заявил, что политика Трасс не укрепит позицию Великобритании на мировой арене 15:10
Глава МИД Бербок заявила, что ФРГ не сможет за один день отказаться от энергии... 15:09
SHAMAN анонсировал концерты в Москве и Санкт-Петербурге 15:08
Суд в США постановил назначить стороннего эксперта для анализа изъятых... 15:07
Глава Вахтанговского театра Крок высказался против запрета спектаклей в России 15:05

В Германии число обанкротившихся фирм и граждан выросло на 26% в августе

close
100%
Depositphotos

Число немецких граждан и фирм в ФРГ, которых признали банкротами, в августе выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Института исследования экономики имени Лейбница.

По данным института, в августе было зарегистрировано 718 банкротств. Этот показатель оказался выше прогнозов немецких аналитиков. При этом, по прогнозам специалистов, число банкротств будет только увеличиваться в течение осени.

Как указали в публикации, рост числа банкротств связан с увеличением стоимости производственных процессов, в частности, из-за серьезного подорожания энергоносителей и нарушений в логистике.

В середине июля газета Die Welt писала, что в немецком курортном городе Баден-Баден на протяжении 200 лет отдыхали состоятельные российские туристы, однако после начала специальной военной операции на Украине они стали покидать это место. За потерей россиян могут последовать серьезные последствия для города.

А уже в начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Funke заявил, что Германии хватит газа на ближайшую зиму, и страна сможет ее пережить, если Россия сократит поставки газа. Он также рассказал, что в кабмине ФРГ нет разногласий по энергетическим вопросам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть