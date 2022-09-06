В Германии число обанкротившихся фирм и граждан выросло на 26% в августе

Число немецких граждан и фирм в ФРГ, которых признали банкротами, в августе выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Института исследования экономики имени Лейбница.

По данным института, в августе было зарегистрировано 718 банкротств. Этот показатель оказался выше прогнозов немецких аналитиков. При этом, по прогнозам специалистов, число банкротств будет только увеличиваться в течение осени.

Как указали в публикации, рост числа банкротств связан с увеличением стоимости производственных процессов, в частности, из-за серьезного подорожания энергоносителей и нарушений в логистике.

В середине июля газета Die Welt писала, что в немецком курортном городе Баден-Баден на протяжении 200 лет отдыхали состоятельные российские туристы, однако после начала специальной военной операции на Украине они стали покидать это место. За потерей россиян могут последовать серьезные последствия для города.

А уже в начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Funke заявил, что Германии хватит газа на ближайшую зиму, и страна сможет ее пережить, если Россия сократит поставки газа. Он также рассказал, что в кабмине ФРГ нет разногласий по энергетическим вопросам.