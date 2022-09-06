Индия хочет нарастить торговый оборот с Россией до $15 млрд к 2025 году

Статус российско-индийских отношений носит привилегированный характер, сообщил в ходе бизнес-диалога «Россия — Индия» на Восточном экономическом форуме заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

«Важно отметить, что наши отношения активно развиваются. Мы встречаемся с коллегами из Индии как на Дальнем Востоке, так и периодически проводим такие встречи в Москве. Отмечая общую статистику по инвестиционной активности на Дальнем Востоке, – это более 2700 инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 трлн рублей», — подчеркнул замглавы ведомства.

По его словам, драйверами развития российско-индийских отношений станет создание новой транспортной артерии, которая соединит Азию и Европу.

«В 2022 году мы достигли роста более чем на 60%, наш оборот достиг $13 млрд. Сюда входит электрооборудование, химикаты, машины и оборудование. Наш импорт из России включает продукты сельского хозяйства, удобрения и многое другое. Общая сумма выражается в $213 млн. Наша цель – повысить эти цифры до $15 млрд к 2025 году», – заявил, в свою очередь, замминистра торговли и промышленности Индии Анураг Джэйн.

В свою очередь, глава «Деловой России» Алексей Репик полагает, что у России и Индии есть все основания расширить номенклатуру двустороннего торгового оборота в области энергетики, импорта индийских товаров химической промышленности, легкой промышленности и товаров народного потребления. Кроме того, большим потенциалом, по его мнению, располагает сфера туризма.