В сети появилось видео о Европе без российского газа

В социальных сетях разместили ролик с подписью «А зима будет большая», где демонстрируются европейские города без газа и флаг ЕС. Об этом сообщает «Лента.ру».

Данным видео поделился и вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

«Ну, вы поняли», — написал Пономаренко.

В видеозаписи показаны люди в форме «Газпрома», но на официальных аккаунтах и на сайте российской компании видео нет.

«Если ролик увидел кто-то из европейцев, то его уже должно пронзить и даже не колючками холода, а вспышкой осознания, в какую невозвратность затянуло их», — написала в комментариях одна из пользовательниц.

В обсуждениях добавили, что программа газификации в Красноярске запланирована только на 2025-2027 годы.

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ.