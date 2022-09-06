Mash: магазины H&M окончательно закроются в России 30 ноября

Шведский ретейлер H&M окончательно закроется в России 30 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что все сотрудники 6 сентября получили уведомления о том, что магазины закроются в конце ноября, а в течение последующих двух недель будут вывозить оборудование.

«Маленькие точки могут прикрыть раньше, уже в начале октября. За 30 дней до даты X с каждым будет подписано расторжение трудового договора», — пишет портал.

Отмечается, что объем поставок снизился в три-четыре раза. По данным Mash, на стендах небольших региональных магазинов уже появились постеры с датой закрытия. Предполагается, что уже на следующей неделе (12-18 сентября) в Москве закроются точки в Центральном детском магазине, Химках и «Рио Дмитровка».

«Офисных воротничков переводят за рубеж, а в магазинах появились временные сотрудники, которые работают как самозанятые, получая примерно на 40 рублей в день больше штатных работяг. Кого-то просят перейти в другие филиалы, а если они против — дают 6 окладов и говорят «пока-пока»», — сообщает канал.

Ранее сообщалось, что за почти месяц работы в России бренд H&M выплатил сотрудникам зарплаты от 250 до 450 рублей.

2 марта шведский ретейлер H&M объявил о временной приостановке продаж в России в связи с событиями на Украине. 18 июля производитель объявил об окончательном уходе с российского рынка. В августе офлайн-магазины бренда открылись для проведения распродажи.