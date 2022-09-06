На ВЭФ прошло первое заседание Совета участников судоходства по СМП

В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума во Владивостоке прошло первое заседание Совета участников судоходства по Северному морскому пути.

Совет участников судоходства по СМП был создан в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. В рамках работы Совета планируются обсудить и выработать предложения по повышению эффективности взаимодействия между операторами инвестиционных проектов, судоходными компаниями, осуществляющими перевозку грузов в акватории Северного морского пути, и Госкорпорацией «Росатом» как инфраструктурным оператором СМП.

Заседание открыл председатель Совета участников судоходства по СМП, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

«В текущих условиях актуальность вопросов развития судоходства в Арктике неизменно возрастает. Совет призван вырабатывать эффективные механизмы такого развития на основе координации позиций различных сторон: операторов флота, грузовладельцев и единого регулятора, «Росатома». Первые шаги по установлению такого взаимодействия внушают оптимизм, — сказал он.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что в последние годы судоходство по СМП активно развивается.

Грузоотправители строят базовую инфраструктуру – порты, заказывают суда, осваивают месторождения. Количество судов на СМП и число участников судоходства все время растет. Сейчас мы понимаем необходимость координации действий для того, чтобы выстроить эффективную работу на СМП для выработки оптимальных механизмов по управлению арктическим судоходством между грузоотправителями, судоходными компаниями, государством и инфраструктурными операторами, обеспечивающими связь, данные о состоянии ледовых покровов, погодных условиях. Сегодня наша общая главная цель – это безопасность, вторая не менее важная составляющая – коммерческая привлекательность и устойчивая навигация по СМП. Для решения этих задач и создан Совет участников судоходства по СМП», — сказал он.

Также на сессии исполнительный директор Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова и специальный представитель по морской деятельности России Николай Шабалин представил презентацию об обеспечении экологической безопасности судоходства в акватории СМП.

«Для обеспечения экологической безопасности акваторий АЗРФ необходим круглогодичный и систематический экологический мониторинг, осуществляющийся на нескольких уровнях. Нужно собирать и обрабатывать как материалы, полученные в полевых экспедициях, так и спутниковые данные и оперативную информацию с автоматических датчиков по трассе СМП. Не менее важным является создание отдельной подсистемы экологического мониторинга СМП, которая будет интегрирована в государственную систему мониторинга окружающей среды РФ», — рассказал он.