Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Военные ВВО получили «всетемпературные» радиостанции 12:13
Чешский тренер «Оренбурга» Личка осудил запрет россиянам посещать некоторые страны 12:12
Медики подсчитали, как часто беременным нужно есть рыбу 12:11
Суд аннулировал лицензию ИД «Новая рассказ-газета», созданного авторами «Новой газеты» 12:10
Протестующие устроили пикет у дома президента Молдавии Санду 12:09
Песков после ухода с поста пресс-секретаря президента не собирается сидеть... 12:08
Путин отметил доблесть и мужество чеченских бойцов в ходе спецоперации... 12:05
Мантуров заявил о желании купить новый российский электрический внедорожник 12:05
Асмус не пришла на суд по делу о дискредитации российской армии 12:05
Читатели FT назвали план ЕС по ограничению цен на газ из РФ «оружием... 12:03

Глава РСПП Шохин назвал доллар «токсичной валютой» и перестал ее упоминать

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал доллар токсичной валютой, и в дальнейшем упоминал о ней в у.е. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках сессии Россия-Вьетнам, передает РИА «Новости».

«Считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов — я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту — до 10 миллиардов условных единиц», — отметил Шохин.

По его словам, Евразийский экономический союз и Вьетнам заключили соглашение о зоне свободной торговли еще в 2015 году. При этом сейчас торговля активно развивается. Кроме того, импортный тариф Вьетнама со странами Евразийского союза предлагалось сократить до 1% к 2025 году.

В начале сентября первый заместитель Центробанка России Дмитрий Тулин заявил, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть