Глава РСПП Шохин назвал доллар «токсичной валютой» и перестал ее упоминать

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал доллар токсичной валютой, и в дальнейшем упоминал о ней в у.е. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках сессии Россия-Вьетнам, передает РИА «Новости».

«Считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов — я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту — до 10 миллиардов условных единиц», — отметил Шохин.

По его словам, Евразийский экономический союз и Вьетнам заключили соглашение о зоне свободной торговли еще в 2015 году. При этом сейчас торговля активно развивается. Кроме того, импортный тариф Вьетнама со странами Евразийского союза предлагалось сократить до 1% к 2025 году.

В начале сентября первый заместитель Центробанка России Дмитрий Тулин заявил, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.