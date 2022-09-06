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Курс евро превысил 62 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 62 рубля впервые с 17 августа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Курс евро в ходе валютных торгов превысил 62 рубля впервые с 17 августа. Об этом свидетельствую данные Московской биржи.

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже упал на 0,04%, до 60,48 руб.

Таким образом, рубль в ходе валютных торгов 6 сентября укрепляется по отношению к доллару и слабеет по отношению к евро в сравнении с предыдущей сессией.

5 сентября сообщалось, что курс евро к доллару достиг минимальных значений с 2002 года на фоне прекращения поставок по газопроводу «Северный поток» на неопределенный срок.

Ранее первый заместитель Центробанка России Дмитрий Тулин предостерег россиян от длительного хранения активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, учитывая риски, связанными с их ликвидностью и волатильностью.

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