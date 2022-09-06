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На Дальнем Востоке построят свыше 550 км новых линий электропередачи

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Для повышения системной надежности энергетики Дальнего Востока и развития оптового рынка планируется построить две новые линии электропередачи 220 кВ «Даурия – Могоча» и «Таксимо – Чара» общей протяженностью 560 км, а также модернизировать несколько действующих центров питания, рассказал на сессии «Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России» в рамках ВЭФ глава «Россетей» Андрей Рюмин.

Ожидается, что проект обеспечит передачу до 350 МВт мощности из ОЭС Сибири и до 450 МВт — из ОЭС Востока. В числе сдерживающих факторов, мешающих развитию макрорегиона, участники сессии назвали полностью регулируемую систему ценообразования и обособленность энергетики ДФО.

«Инфраструктурные проекты дают комплексный результат. Усиление связей энергосистемы Дальнего Востока с ЕЭС России и сетей в регионах ДФО необходимо не только для развития конкурентных отношений на рынке, но и для надежного электроснабжения потребителей с учетом перспективного роста нагрузок. При этом, реализация системно значимых проектов, не связанных напрямую с присоединением потребителей, потребует привлечения государственной поддержки», — сообщил Рюмин.

В свою очередь, министр энергетики РФ Николай Шульгинов пообещал не допустить «ценовых шоков» и сохранить имеющиеся тарифы для населения. «Расчеты у нас есть, какие у нас цены будут. Самое главное, что для населения мы сохраним тарифы, как и по всей остальной территории России», — сказал глава ведомства. Минэнерго, по словам Шульгинова, предлагает присоединить энергосистему Дальнего Востока ко второй ценовой зоне энергорынка (Сибирь) – в результате тарифообразование в регионе должно стать более рыночным.

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