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Россия после претензий со стороны Норвегии отправила на Шпицберген 10 контейнеров

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Global Look Press

Россия решила все вопросы с Норвегий касательно поставок грузов на архипелаг Шпицберген. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов в кулуарах Восточного экономического форума, передает РБК.

По его словам, с конца июня Россия отправила порядка 10 контейнеров по маршруту Борисоглебск — Стурскуг и каких-либо претензий с норвежской стороны не было.

Неверов заявил, что Россия всегда возила на Шпицберген грузы российскими перевозчиками, однако с 29 апреля 2022 года, когда Норвегия решила примкнуть к антироссийским санкциям, «нашла коса на камень».

«Норвежцы посчитали, что в связи с новым санкционным документом [грузы] должны возить норвежские перевозчики», — сказал гендиректор, отметив, что российская сторона в итоге последовала рекомендации Норвегии.

Неверов уточнил, что контракт с норвежским перевозчиком дешевле, чем с российским, поскольку последнему необходимо было покупать дополнительные услуги в Норвегии.

Между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что норвежские власти запретили пропускать грузы из РФ через контрольно-пропускной пункт Стурскуг на границе для российских поселений на Шпицбергене. Осло объяснил свое решение действиями антироссийских санкций.

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