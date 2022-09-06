Перевозка наличных инкассаторами в России может подорожать на 30% из-за падения оборота

Цены на услуги инкассации в ближайшее время могут вырасти на 30% из-за снижения объемов бизнеса на фоне девалютизации, активного перехода на электронный документооборот и падения спроса на рубли. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Участники рынка инкассации в России собираются поднять стоимость услуг на 30%, чтобы выйти «до уровня самоокупаемости». Речь идет о том, что сейчас в инкассации у всех наблюдается убыток из-за дешевых тарифов, на уровне 300 рублей за заезд. При этом в Европе аналогичные услуги стоят около €100, отметил источник издания.

По словам собеседника издания, близкого к рынку инкассации, низкие тарифы сохранялись достаточно долго, так как большинство клиентов были подразделениями банков, а сама услуга считалась своего рода приложением, а не самостоятельными бизнесом.

Эксперты сошлись во мнении, что после начала спецоперации на Украине положение инкассаторов ухудшилось. Валюту уже почти не возят, а обороты бизнеса упали. Кроме того, предприниматели активно переходят на электронный документооборот. В дополнение к этому, стоимость обслуживания автомобилей инкассации, которые в основном импортные, выросла почти в два раза. Поэтому инкассаторы вынуждены поднимать свои расценки.

Ранее во вторник ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что каждый месяц клиенты банков видят списание части денег, к примеру, за SMS-информирование обслуживания счета. Он указал, что такие отчисления являются абсолютно законными, поскольку клиенты давали свое согласие при подписании договора с банком.