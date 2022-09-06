Глава ФТС заявил, что РФ увеличила экспорт энергоресурсов в долларовом выражении в 1,5 раза

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России заявил, что РФ увеличила экспорт энергоресурсов в долларовом выражении в 1,5 раза. Соответствующее заявление он сделал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает телеканал «Россия 24».

«В натуральном выражении, в принципе, находимся на уровне прошлого года. Что касается объемов экспорта в стоимостном выражении, в долларах США, то здесь, с учетом роста цен на энергоносители, мы в хорошем плюсе — больше чем в полтора раза увеличивается экспорт», — сказал глава ведомства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича написало, что Россия может остановить экспорт газа в страны Евросоюза, по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики.

До этого Bloomberg сообщил, что Европа резко нарастила поставки российской нефти.