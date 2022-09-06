Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Диетолог рассказал о ключевых ошибках родителей в питании детей 05:56
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 совершили полет над Ближним Востоком 05:55
CNN: ледник «Судного дня» держится «на ногтях» 05:51
Тренер сборной России не исключил возвращения Кокорина в команду 05:45
Гастроэнтеролог перечислила признаки проблем с печенью 05:39
В «Торино» прояснили ситуацию с восстановлением Миранчука 05:30
В МИД РФ заявили, что Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье 05:25
Глава Минэнерго Шульгинов оценил последствия введения лимита цен на нефть... 05:23
В Токио выразили протест Москве из-за выхода из соглашения о посещении... 05:14
Форвард «Зенита» Малком рассказал о стычке с игроками... 05:10

Глава ФТС заявил, что РФ увеличила экспорт энергоресурсов в долларовом выражении в 1,5 раза

close
100%
Depositphotos

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России заявил, что РФ увеличила экспорт энергоресурсов в долларовом выражении в 1,5 раза. Соответствующее заявление он сделал в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает телеканал «Россия 24».

«В натуральном выражении, в принципе, находимся на уровне прошлого года. Что касается объемов экспорта в стоимостном выражении, в долларах США, то здесь, с учетом роста цен на энергоносители, мы в хорошем плюсе — больше чем в полтора раза увеличивается экспорт», — сказал глава ведомства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича написало, что Россия может остановить экспорт газа в страны Евросоюза, по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики.

До этого Bloomberg сообщил, что Европа резко нарастила поставки российской нефти.

Все новости на тему:
VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть