Россия и КНР снимут ограничения для двустороннего туризма

Ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусом, могут быть сняты в скором времени, тогда туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран. Об этом сообщил председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь РИА «Новости».

Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ заявил, что богатейшие культурно-исторические и природные объекты России всегда притягивали огромный трафик туристов из КНР.

«Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты», — считает председатель союза.

Тем временем Китай заблокировал 21 млн в городе Чэнду из-за строго карантина по коронавирусу. В этом же районе произошло серьезное землетрясение. В провинции Сычуань погибли по меньшей мере 46 человек.

Один из жителей города, где всех отправили в изоляцию, Чен заявил: «Я чувствовал землетрясение довольно сильно, и некоторые из моих соседей на первом также его почувствовали. Но поскольку Чэнду находится под эпидемиологическом контролем, людям не разрешается покидать свое жилье. Тем не менее многие выбежали во дворы». Горные оползни, вызванные землетрясением, нанесли «серьезный ущерб» как минимум одному городу.