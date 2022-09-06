Банкир Сторчак предположил, что мировую экономику ждет долговой кризис

Старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил в интервью РИА «Новости», что мировую экономику в предстоящие два года ждет большой долговой кризис.

«От мировой экономики я жду большого долгового кризиса, который в конечном итоге может перерасти в банковский кризис», — предположил Сторчак.

Он отметил, что для такого прогноза сложилось немало предпосылок. Ключевой фактор заключается в изменении структуры кредиторов, при котором страховые компании и пенсионные фонды стали крупными кредиторами.

Сторчак считает, что Россия будет приспосабливаться к новым экономическим условиям и тому, что нужно опираться на параллельный импорт. Однако, по мнению банкира, при поддержке властей адаптация пройдет без срывов.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике.

Под рецессией понимается спад деловой активности в экономике государства, который продолжается на протяжении шести и более месяцев. Отличительные черты — снижение объема производства товаров, сокращение доходов населения и повышение уровня безработицы.