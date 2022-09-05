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Глава Минэнерго заявил, что Россия пока не намерена переводить оплату за сжиженный газ в рубли

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Depositphotos

Россия в настоящее время не обсуждает возможность перехода на оплату в рублях сжиженного природного газа (СПГ). Слова главы Министерства энергетики Николая Шульгинова приводит ТАСС.

«На данный момент таких обсуждений нет, как и в целом по переводу торговли СПГ на рубли», — заявил Шульгинов.

12 июля министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу «Газпрома» по переводу оплаты за российский сжиженный природный газ в рубли по аналогии с механизмом торговли трубопроводным топливом. Замглавы департамента «Газпрома» Кирилла Полоуса ранее утверждал, что основными покупателями СПГ являются европейские страны, однако на них в данном сегменте торговли пока не распространяется рублевая схема оплаты.

5 сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов также сообщил, что Россия по итогам 2022 года сократит добычу нефти на 2%. Однако к концу декабря вырастут объемы переработки сырья — на 8% до 262 млн тонн. В то же время эти показатели все равно окажутся на 18 млн тонн меньше в сравнении с уровнем 2021-го.

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