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Глава Минэнерго допустил снижение добычи угля по итогам 2022 года на 6% из-за санкций ЕС

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Снижение добычи угля в России может составить порядка 6% по сравнению с предыдущим годом, не смотря на повышенный интерес к топливу со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума. передает ТАСС.

«С начала года мы наблюдали снижение добычи где-то на 0,7%. По итогам года оно составит уже примерно 6% к уровню 2021 года из-за влияния эмбарго на поставку угля в ЕС. Внутренний же рынок мы обеспечим в полном объеме», — сказал он.

При этом он отметил, что Китай, Индия и Ближний Восток наращивает его закупку, из-за чего сильного падения экспорта не ожидается. При этом выйти на показатели прошлого года не позволят логистические ограничения.

Ранее Шульгинов заявил, что Россия сократит добычу нефти на 2% по итогам 2022 года, а объемы переработки сырья упадут на 8% до 262 млн тонн.

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