Bloomberg: российская экономика может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем предполагалось. Это объясняется влиянием западных санкций на сектора, на которые страна годами полагалась для поддержания своей экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственный отчет.

«Согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией <....> Два из трех сценариев в документе показывают, что сокращение ускорится в следующем году, и экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже», — говорится в материале.

«Инерционный» сценарий предполагает, что экономика России достигнет максимального спада уже в 2023 году — экономические показатели к тому времени окажутся на 8,3% ниже уровня 2021-го. «Стрессовый» вариант подразумевает, что падение экономики в 2024 году составит 11,9% по сравнению с 2023-м.

При этом во всех трех сценариях указано, что санкционное давление на Россию продолжится в обозримом будущем, а европейское эмбарго на нефть спровоцирует уменьшение федеральных доходов для поддержания внутреннего рынка.

«В течение следующего года или двух сократится объем производства в ряде секторов, ориентированных на экспорт — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, эти сектора перестанут быть движущими силами российской экономики», — говорится в отчете, подготовленном экспертами для правительства России.

13 июля Центробанк России заявил, что спад экономики страны будет менее глубоким, чем ожидалось несколько месяцев назад, но более продолжительным. Процесс структурной трансформации идет нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений. В ЦБ также предупредили о сохранении «значительных рисков», связанных со снижением производства и предложения.