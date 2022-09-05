Альянс ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки, сообщается на сайте организации.

«Вернуться к уровню производства на август 2022 года для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на октябрь 2022 года <...>, отметив, что повышение уровня добычи на 0,1 млн баррелей в сутки было предназначено только для сентября 2022 года», — говорится в отчете.

На встрече, прошедшей в формате видеоконференции, было отмечено негативное влияние волатильности и снижения ликвидности на текущий рынок нефти, а также необходимость поддержки стабильности рынка и его эффективного функционирования.

Решение было принято на фоне попыток стран G7 убедить нефтедобывающие страны увеличить добычу.

2 сентября министры стран-участников альянса G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал эту идею «абсурдной» и подчеркивал, что Москва просто перестанет сотрудничать с партнерами, которые поддержат ограничения.