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Compact: российский ответ на «потолок» цен на нефть ввел страны G7 в отчаяние

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Christian Hartmann/Reuters

Реакция России на «потолок» для нефтяных цен привела страны «Большой семерки» в отчаяние. Об этом сообщает немецкое издание Compact.

Государства «Большой семерки» договорились об ограничении цен на российскую нефть, чтобы не позволить России зарабатывать на продаже энергоносителей. Однако ответная реакция России может обернуться экономическим ударом для всех западных стран. Речь идет о том, что Россия может просто перестать поставлять нефть всем тем, кто решит поддержать ограничение цен, отметили в публикации.

Аналитики посчитали, что вводя предельные цены на нефть из России страны G7 просто «стреляют себе в колено» ради ослабления РФ. Кроме того, все предыдущие попытки западных стран до сих пор были неудачными и контрпродуктивными.

По данным издания, предыдущие действия запада уменьшили поставки нефти из России, однако ее доходы от продажи рекордно выросли, так как топливо сильно выросло в цене. Кроме того, ОПЕК, Индия и Китай не собираются поддерживать ограничение цен на нефть. Подробная мера лишь отрицательно скажется на обычных потребителях в Европе и США, которые уже платят во много раз больше из-за подорожавших энергоносителей.

4 сентября американский экономист и эксперт в области энергетики Анас Альхаджи предупредил страны «Большой семерки» (G7) о серьезных последствиях введения предельной цены на нефть из России. Альхаджи отметил, что в данной ситуации больше всего пострадают американские и европейские налогоплательщики, так как их расходы вырастут из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

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