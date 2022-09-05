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Годовая инфляция в Турции превысила рекордные 80% в августе

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Depositphotos

В августе инфляция в Турции достигла 80,21% в годовом выражении, что стало рекордом за последние 23 года. Об этом свидетельствуют данные статистического института страны (TUIK).

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в августе до 80,21%. Рост потребительских цен только за месяц составил 1,46%», — отметили в ведомстве.

18 августа агентство Bloomberg сообщило, что турецкая лира резко ослабла к доллару после решения Центробанка Турции о снижении ставки до 13%. Курс турецкой лиры к доллару обрушился до самого низкого уровня за восемь месяцев и торговался на уровне 18 лир за доллар.

Позже газета Financial Times писала, что экономика Турции во втором квартале 2022 года выросла на 7,6%, несмотря на рекордную инфляцию в стране. В период с апреля по июнь, несмотря на максимальную за 23 года инфляцию, которая дошла почти до 80%, ВВП страны подрос на 7,6% из-за большого уровня экспорта.

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