В Сбере объявили о рекордных с начала года объемах выдачи потребкредитов в августе

Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

«Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам», — отметил Царев. По его словам, сейчас у Сбера есть выгодные потребительские кредиты, на которые действует самая низкая ставка.

Он добавил, что портфель физлиц с января вырос на 5,1%. Основным драйвером по выдаче стали кредитные карты (+20%), а также ипотека (+7,3%). Кроме того, уже с 15 июля клиенты банка могут воспользоваться программой рефинансирования ипотеки, где треть кредитов выдается в рамках программ господдержки.

В начале августа РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG писал, что рынок необеспеченного кредитования в июле после провала с марта по май и слабого роста в июне почти вернулся к уровням начала 2022 года.