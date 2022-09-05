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Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 30%, до $2850

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Bernadett Szabo/Reuters

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 30% и составили более $2850 за тысячу кубометров после остановки газопровода «Северный поток», сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость октябрьского фьючерса выросла до $2 853 за одну тысячу кубометров, или 279 евро за МВт/ч.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» остановила прокачку газа по «Северному потоку» 31 августа. Вновь газопровод должен был заработать 3 сентября, но 2 сентября пресс-служба предприятия заявила, что из-за утечки масла работу трубопровода прекратят до окончания ремонтных работ.

Ранее президент Федерации австрийской промышленности Industrie Vereinigung Георг Книлль заявил, что увеличение стоимости газа в 10 раз вогнало австрийские предприятия в кризис, выбраться из которого представляется возможным только при масштабной помощи от государства.

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