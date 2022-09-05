Экономист Клопенко предупредил о риске мирового кризиса из-за укрепления доллара

Укрепление доллара по отношению к другим валютам говорит о кризисе в США, который грозит распространиться на экономики множества стран, поставив их на грань выживания. Об этом «Прайм» заявил экономист Егор Клопенко.

«Дорогой доллар США действительно поставит на грань выживания экономики стран, чей импорт оплачивался в американской валюте. Это Тунис, Кения, Сальвадор, Гаити и многие другие», — отметил Клопенко.

По его словам, традиционно в кризисные периоды инвесторы в США вынуждены вкладывать в свою валюту. То есть инфляция при увеличении расходов госбюджета заставляет повышать ставку, что приводит к росту стоимости кредитов. Далее начинаются проблемы в бизнесе и череда банкротств. При этом Россия смогла удачно использовать санкции и ушла от импорта в долларах.

Он добавил, что доллар еще долго будет основной валютой в международных расчетах. Однако она станет одной из, а не ведущей. Постепенно же роль доллара будет уменьшаться, а будущее же за мультивалютной торговлей.

В начале сентября первый заместитель Центробанка России Дмитрий Тулин заявил, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.