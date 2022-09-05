Глава «Почты России» заявил о запуске проекта по торговле алкоголем в апреле 2023 года

Запуск проекта по продаже и доставке алкоголя «Почтой России» планируется в апреле 2023 года. Об этом РБК заявил генеральный директор компании Максим Акимов.

«Могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки», — отметил Акимов.

По его словам, сейчас еще идут обсуждения по законопроекту по доставке алкоголя. При этом процесс обсуждения длится куда медленнее, чем это было с бондовыми складами. Однако основные параметры доставки не изменились. То есть покупка совершается совершеннолетними через специальную витрину. Доставка же осуществляется не раньше, чем через 24 часа.

Он добавил, что «Почта России» с оптимизмом смотрит на проект по беспилотной доставке грузов. При этом ограничителем в этом вопросе выступает не финансирование или инфраструктура, а небольшой выбор отечественных аппаратов.

В конце декабря 2021 года «Известия» писали, что весной 2022 года в нескольких регионах России пройдет эксперимент по продаже вина по интернету через специальный сайт «Почты России».