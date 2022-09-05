В России начал работу центр помощи малому бизнесу в структурировании инвесткредитов под 3-4,5%

Корпорация МСП запустила на цифровой платформе МСП.РФ сервис «Центр поддержки инвестиционного кредитования» для консультирования предпринимателей по вопросам получения кредита в рамках новой государственной программы льготного инвестиционного кредитования для производственных МСП, предприятий в сфере транспортировки и хранения, а также гостиниц, написал в своем Telegram-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей, и Корпорация МСП выступает ее оператором.

«Понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, мы решили запустить на нашей Цифровой платформе МСП.РФ специальный сервис-помощник по ведению сделок именно по этой программе. Наши специалисты помогут структурировать сделки, а также консультировать по программе, требованиям, документам и будут вести коммуникацию с банками. Нам всем очень важно, чтобы бумажные проекты стали реальными, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с предпринимателями Владивостока.

Специалисты центра будут консультировать предпринимателей по льготной программе, помогать в структурировании инвестиционных проектов для получения льготного кредита, а также при направлении инвестиционного проекта в банк.

Напомним, в августе Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготном кредитовании МСП с низкой ставкой: 3% для среднего бизнеса и 4,5% для малого и микробизнеса. Для получения кредита на льготных условиях представители бизнеса могут обратиться в 48 различных банков по всей России. Общий объем реализуемых денежных средств на 2022 год — до 50 млрд рублей. Программа реализуется за счет совмещения программы 1764 Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП.