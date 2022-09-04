Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Группа журналистов попала под обстрел в Запорожской области 21:47
Кардиолог Гаглошвили рассказал, возможно ли полностью излечиться от гипертонии 21:46
Захарова назвала «чудовищной логикой невежды» слова главы МИД Эстонии... 21:43
Экс-тренер «Локомотива» Семин заявил, что ему понравилось работать... 21:43
Австрийская промышленность потребовала помощи на фоне десятикратного роста стоимости... 21:37
Рианна помогла с уборкой в ресторане «Русская икра» после вечеринки... 21:30
У побережья Латвии разбился самолет, на перехват которого поднимались... 21:27
«Адана Демирспор» Дзюбы вырвал ничью у последней команды чемпионата Турции 21:26
Рожающие самцы морских коньков выгоняют из себя детенышей с помощью мышц... 21:20
Sun: украинская беженка увела из семьи британского миллионера Оверли 21:19

Сийярто заявил об отсутствии планов менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1»

close
100%
Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не планирует менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1» на другие иностранные компании. Об этом он сообщил в интервью венгерскому телеканалу ATV.

«Что касается топлива для (АЭС) «Пакш-1», то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнера», — ответил Сийярто на вопрос о вероятности участия американской компании Westinghouse в поставках топлива для АЭС «Пакш-1».

Глава МИД страны при этом отметил, что не получал никаких предложений о смене поставщика. В то же время Сийярто сказал, что готов выслушать все предложения, которые поступят, но все они будут бессмысленными.

Министр также сказал, что говорить о поставках топлива для «Пакш-2» преждевременно, поскольку эту АЭС только собираются строить.

«Что касается «Пакш-2», давайте пока не будем говорить о топливе, потому что у нас есть контракт на строительство, у нас еще нет контракта на поставку топлива. Сначала нужно построить электростанцию», — сказал Сийярто, добавив, что АЭС «Пакш-2» можно было бы построить раньше.

Накануне глава МИД Венгрии заявил, что без импорта российского природного газа физически невозможно обеспечить потребности страны в топливе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть