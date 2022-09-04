Сийярто заявил об отсутствии планов менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не планирует менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1» на другие иностранные компании. Об этом он сообщил в интервью венгерскому телеканалу ATV.

«Что касается топлива для (АЭС) «Пакш-1», то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнера», — ответил Сийярто на вопрос о вероятности участия американской компании Westinghouse в поставках топлива для АЭС «Пакш-1».

Глава МИД страны при этом отметил, что не получал никаких предложений о смене поставщика. В то же время Сийярто сказал, что готов выслушать все предложения, которые поступят, но все они будут бессмысленными.

Министр также сказал, что говорить о поставках топлива для «Пакш-2» преждевременно, поскольку эту АЭС только собираются строить.

«Что касается «Пакш-2», давайте пока не будем говорить о топливе, потому что у нас есть контракт на строительство, у нас еще нет контракта на поставку топлива. Сначала нужно построить электростанцию», — сказал Сийярто, добавив, что АЭС «Пакш-2» можно было бы построить раньше.

Накануне глава МИД Венгрии заявил, что без импорта российского природного газа физически невозможно обеспечить потребности страны в топливе.