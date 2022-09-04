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Глава МИД Венгрии заявил, что страна будет закупать газ у России и на Западе

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Depositphotos

Венгрия намерена закупать дополнительный газ как в России, так и в западных странах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА «Новости».

«Я веду переговоры о приобретении 732 миллионов кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе», — сказал министр.

По его словам, решение о покупке газа у России принимал он сам, и в ходе визита в Москву он озвучил свою позицию о том, что что 732 миллиона кубометров газа в настоящее время «нельзя купить на рынке без российских источников».

«Так что я хотел бы купить это количество частично у российских и частично у других западных торговых источников», — добавил Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии отметил, что переговоры продолжаются, и он «не хотел бы спекулировать» касательно их итогов. Сийярто пообещал озвучить их результаты на следующей неделе.

Ранее он заявил, что руководство республики полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают антироссийские санкции Запада.

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