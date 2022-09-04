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В Петербурге средняя площадь продаваемых квартир за год рекордно снизилась сразу на 30,2%

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Global Look Press

Средняя площадь квартир, которые продают в крупных российских городах, за год сократилась на 5,5%, с 55 до 52 кв. м., а лидером по уменьшению площади жилья оказался Санкт-Петербург. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы федеральной компании «Этажи».

Уточняется, что в Северной столице средняя площадь квартир, выставленных за год на продажу, рекордно снизилась сразу на 30,2% — с 63,8 до 49 кв. м.

На втором месте оказался Нижний Новгород. В этом городе средняя площадь продаваемых квартир сократилась на 11,3% — с 60 до 53,2 кв. м. Третье место занял Краснодар, где средняя площадь жилья в многоквартирных домах относительно 2021 года сократилась на 7,3% — с 51,9 до 48,1 кв. м.

В Москве площадь квартир снизилась на 6,7% — с 56,9 до 53,1 кв. м. Российская столица заняла четвертое место рейтинга.

Директор компании Ильдар Хусаинов объяснил сокращение площади жилья ростом стоимости квадратного метра. Также, по его словам, первые строчки рейтинга заняли одни из самых привлекательных городов России с точки зрения инвестиций и у которых высокий туристический потенциал.

Накануне гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова рассказала, что на первичном рынке недвижимости в Москве наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры, средняя площадь которых составляет 37,5 кв. м.

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