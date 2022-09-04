Шольц пообещал установить в Германии потолок цен на энергию в кратчайшие сроки

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в кратчайшие сроки ввести предельные цены на электроэнергию в стране. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Это произойдет как можно скорее», — сказал глава правительства, говоря о сроках введения ценового ограничения.

Ранее 4 сентября Олаф Шольц сообщил, что немецкая сторона планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре текущего года.

Также канцлер Германии заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком газа, так как давно нарушает свои обязательства.

2 сентября пресс-служба российской государственной энергетической компании «Газпром» сообщила, что транспортировку газа по трубопроводу «Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

Из-за ситуации с подачей топлива через газопровод «Северный поток» средняя расчетная цена газа в Европе в августе повышалась на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500.