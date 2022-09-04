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Шольц высказался об остановке поставок газа по «Северному потоку»

Шольц заявил, что Германия готовилась к остановке поставок газа из России с декабря

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала Phoenix на совместной пресс-конференции с председателями партий СДПГ (Социально-демократическая партия Германии), СвДП (Свободная демократическая партия) и «Зеленые», что ФРГ с декабря начала готовиться к прекращению поставок российского газа.

«Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это (остановка поставок газа из России. — «Газета.Ru») произойдет», — сказал он, комментируя невозобновление поставок газа по «Северному потоку».

По словам Шольца, страна сможет преодолеть трудности, так как начала заранее готовиться к такому развитию событий.

Канцлер также уточнил, что Германия активно наполняла хранилища газа и этот процесс будет продолжаться следующей зимой.

Ранее Шольц заявил, что страна полностью откажется от газа из РФ в декабре 2022 года.

Кроме того, немецкий лидер сказал, что Россия «уже давно» нарушает контракты по поставкам энергоносителей.

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