Bloomberg: «экзистенциальный кризис» поразил алюминиевую отрасль в Европе

В Европе производство алюминия упало до минимального за полвека показателя, что похоже на «экзистенциальный кризис». Об этом Bloomberg заявил генеральный директор ассоциации European Aluminium Пол Восс.

«Это настоящий экзистенциальный кризис. Нам необходимо быстро что-то придумать, иначе нечего будет восстанавливать», — отметил Восс.

По информации издания, производство алюминия упало из-за рекордных цен на электроэнергию, а также из-за отказа закупать алюминий в России.

В публикации указали, что всего тонна алюминия производится с использованием 15 МВт-час энергии, что достаточно для обеспечения пяти домохозяйств в Германии на протяжении года. При этом уже сейчас Европа потеряла не менее 1 млн тон ежегодных мощностей по производству алюминия, где четверть впоследствии может уже никогда не восстановиться.

17 августа норвежская металлургическая и энергетическая компания Norsk Hydro заявила об остановке производства первичного алюминия в своем подразделении в Словакии в конце сентября. Это будет сделано из-за неблагоприятных внешних условий и высоких цен на электричество.