Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол ЛНР заявил о желании большинства беженцев из Донбасса вернуться домой 10:58
Die Welt: ФРГ ожидают массовые антиправительственные протесты по образцу митинга... 10:53
В МЧС Якутии назвали слух о заказе вертолета Ми-8 на свадьбу блогеров... 10:52
Кроссовер Omoda C5 возглавил рейтинг самых ожидаемых автоновинок на рынке России 10:50
Информатор WADA Родченков рассказал, что СССР привез на Игры-1988 машину... 10:50
Начальник 12-го Главного управления: Украина была проблемной страной для вывоза... 10:44
Опубликованы фото ультрабюджетного смартфона Redmi A1 10:44
Врачи опровергли миф о побочном эффекте лекарств от холестерина 10:44
Посол Эфиопии сообщил о готовности обратиться к РФ за спутниковыми снимками... 10:37
ТАСС: более десяти взрывов прогремели в Херсоне, работает система ПВО 10:34

Аналитик Сыроваткин объяснил возможное ослабление рубля на следующей неделе

close
100%
Ohde/face to face/Global Look Press

На следующей неделе рубль может ослабнуть из-за покупки валюты дружественных стран, нескорого приближения налогового периода и введения предельной цены на нефть и газ из России со стороны стан G7. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«За последние десять дней имели место как минимум две вербальные интервенции против российской валюты. Так, Минфин уже в сентябре может начать в тестовом режиме покупать валюты дружественных стран. Кроме того, до сентябрьского налогового периода еще довольно далеко, а обычно рубль укрепляется при его приближении», — отметил Сыроваткин.

По его словам, еще одним фактором ослабления рубля может стать введение странами «Большой семерки» предельных цен на нефть и газ из России. Хотя более точных подробностей по этому вопросу нет, но малейшие изменения могут спровоцировать спекулятивные продажи рубля.

Он добавил, что также базовый прогноз предполагает рост курса доллара к рублю в районе 69 рублей к концу 2022 года. Поэтому ослабление рубля сейчас более логично, чем его укрепление.

2 сентября эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть