Аналитик Сыроваткин объяснил возможное ослабление рубля на следующей неделе

На следующей неделе рубль может ослабнуть из-за покупки валюты дружественных стран, нескорого приближения налогового периода и введения предельной цены на нефть и газ из России со стороны стан G7. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«За последние десять дней имели место как минимум две вербальные интервенции против российской валюты. Так, Минфин уже в сентябре может начать в тестовом режиме покупать валюты дружественных стран. Кроме того, до сентябрьского налогового периода еще довольно далеко, а обычно рубль укрепляется при его приближении», — отметил Сыроваткин.

По его словам, еще одним фактором ослабления рубля может стать введение странами «Большой семерки» предельных цен на нефть и газ из России. Хотя более точных подробностей по этому вопросу нет, но малейшие изменения могут спровоцировать спекулятивные продажи рубля.

Он добавил, что также базовый прогноз предполагает рост курса доллара к рублю в районе 69 рублей к концу 2022 года. Поэтому ослабление рубля сейчас более логично, чем его укрепление.

2 сентября эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 рублей.