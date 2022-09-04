Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты ради спасения от дефицита газа

Болгария из-за отказа от долгосрочных поставок газа из России будет покупать его по более высокой цене и брать ради этого кредиты, чтобы не остаться без топлива. Об этом Bulgaria ON AIR заявил эксперт по энергетике Явор Куюмджиев.

«Это самая большая глупость, которую можно было сделать – покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ. Теперь еще придется брать кредиты», — отметил Куюмджиев.

По его словам, зимой цены на газ будут непосильны как для граждан, так и для бизнеса. Поэтому кредиты станут единственным спасением. При этом сейчас неважно, по чьей вине контракт с «Газпромом» перестал работать.

Он добавил, что сланцевый газ не может стать альтернативой газу из России для Болгарии. Все крупные компании по добыче этого газа находятся в США, и вполне закономерно, что в Болгарии лоббируется американский бизнес. Однако даже в текущий энергокризис никто из стран Европы не собирается говорить о применении фрекинга, применяемого в добыче сланцевого газа.

31 августа в интервью Болгарскому национальному телевидению министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что Болгария ведет переговоры с российским «Газпромом» по вопросу возобновления поставок топлива и рассчитывает на успех. Христов назвал переговорный процесс с российской стороной сложным.