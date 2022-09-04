Аналитик Карпунин предрек дестабилизацию рынка энергоресурсов при ограничении цен на нефть из РФ

Введение предельных цен на нефть из России лишь дестабилизирует баланс спроса и предложения в мире. Об этом РИА «Новости» заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«На наш взгляд, это лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в различных регионах мира. Ситуация с газом в ЕС в этом плане показательна», — отметил Карпунин.

По его словам, определенные риски по введению предельных цен находятся в области их образования, так как стоимость сырья будет многократно выше. Только расплачиваться за это будут жители и бизнес этих стран.

Он добавил, что в документе стран G7 будет хоть какой-то смысл, если к ним присоединится кто-то из крупных потребителей. Индия и Китай, которые резко увеличили закупки, вряд ли откажутся о нефти из России, которую они и так приобретают со скидкой.

3 сентября аналитик «ИнфоТЭК», профессор Российской экономической школы Александр Маланичев заявил, что прогнозируемая Международным энергетическим агентством (МЭА) на 2023 год цена нефти марки WTI в 90 долларов за баррель занижена как минимум на 10 долларов. В следующем году можно ожидать цену нефти на уровне 100 долларов за баррель.