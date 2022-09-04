Глава Минэкономики: затраты Италии на импорт энергоносителей могу достигнуть 100 млрд евро

Затраты Италии на импорт энергоносителей могут увеличится вдвое и достигнуть 10 млрд евро, заявил министр экономики страны Даниэле Франко в ходе ежегодного бизнес-форума Амброзетти. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Италия импортирует три четверти потребляемой энергии, что может отразиться на ее уязвимости из-за энергетического кризиса в Европе.

Франко уточнил, что чистые затраты Италии на импорт энергоносителей в этом году увеличатся более чем вдвое и составят почти 100 миллиардов евро, и Рим не может бесконечно тратить средства, чтобы смягчить удар по экономике.

«Постоянное компенсирование, хотя бы частично, роста цен на энергоносители за счет государственных финансов обходится очень дорого, и мы никогда не сможем сделать достаточно <...> Важно вернуть цены на газ и энергию на устойчивый уровень», — сказал министр.

Ранее в Италии планировали сократить время работы прожекторов на футбольных стадионах из-за энергокризиса.