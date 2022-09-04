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СКЦ разрешил выход с Украины в воскресенье 2 судам с продовольствием

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Nina Lyashonok/AP

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках «продуктовой сделки». Об этом сообщает РИА «Новости».

В СЦК отметили, что одобрили выход на 4 сентября двух судов, которые в общей сложности перевозят 14 250 тонн зерна и иных пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы.

В публикации отмечается, что судно MRC LINA повезет из порта Южный в Мерсин в Турции 7800 тонн подсолнечного масла, а корабль «Генерал Полад Хашимов» отправится из порта Черноморск по тому же направлению. На его борту 6450 тонн подсолнечного масла.

Агентство подчеркивает, что по состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и иных продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет порядка 1 800 405 тонн. В общей сложности на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).

Ранее стало известно, что только 13 из 63 сухогрузов вывезли из украинских портов пшеницу, а остальные перевезли фуражное зерно для кормления скота.

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