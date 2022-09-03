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В АТОР назвали самые популярные у российских туристов этим летом страны

В АТОР заявили, что рынок выездного туризма летом 2022 года фактически сократился до пяти стран

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В АТОР заявили, что летом текущего года в выездном туризме наблюдалась ситуация острого дефицита авиаперевозки, у путешественников фактически остался выбор из пяти массовых направлений, передает РИА «Новости».

Согласно подсчетам аналитиков АТОР, этим летом лидером по общему количеству всех туристов, поехавших на отдых, как и раньше, является Россия.

Объемы организованного выездного туризма этим летом не слишком значительно, но все еще ниже, чем за аналогичный период 2021 года. По предварительным данным, за летние три месяца за границей отдохнули порядка 3,5 млн россиян.

Лидер среди всех зарубежных направлений – Турция. Всего за июнь-август в эту страну отправились, по предварительным оценкам, свыше 2,1 млн туристов из РФ (летом 2021 года туда поехали 1,9 млн путешественников из России).

На втором месте расположилась Абхазия. По предварительным оценкам специалистов АТОР, этим летом страну могли посетить примерно 800 тысяч туристов.

Третье место среди самых популярных летних месяцев 2022 года заняли Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ могли побывать около 170-180 тысяч туристов. Это примерно в два раза больше, чем летом прошлого года.

На четвертом месте оказался Египет. По данным экспертов АТОР, в эту страну могли поехать порядка 100 тысяч россиян. Пятерку замкнули Мальдивы. На островах, согласно предварительным данным, за это лето отдохнули около 55 тысяч туристов из РФ.

Ранее аналитики назвали главные правонарушения российских туристов.

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