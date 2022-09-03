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Журналист Ленгле: Россия зарабатывает на нефти и газе €3 700 в секунду

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Dmitry Lovetsky/AP

Нефтегазовые доходы России растут не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли рыночные цены на энергоресурсы. Об этом пишет французский журналист Франсуа Ленгле, специализирующийся на экономике, в авторской программе на люксембургском канале RTL, передает РИА «Новости».

Как считает Ленгле, Россия не нуждается в финансировании, так как ее нефтегазовые доходы выросли на 40% после введения санкций из-за спецоперации на Украине.

«Она [Россия] буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции», — заявил экономист.

Он пояснил, что за меньший объем Россия получает больше денег из-за более высоких цен.

Санкции «разогнали инфляцию на Западе» и позволили РФ заработать, пока западные покупатели нефти и газа вынуждены затягивать пояса, отметил он.

По словам журналиста, с 24 февраля европейские страны заплатили России более €86 млрд — «это €3 700 каждую секунду».

«Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более €300 тыс., и это не считая другие страны», — подчеркнул он.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» (G7) согласовали план об ограничении цен на российскую нефть.

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Санкции против России
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