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В Польше заявили, что решают проблемы с импортом угля, транспортируя его через Белоруссию

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Czarek Sokolowski/AP

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава решает проблемы с транспортировкой угля в республику, пытаясь организовать поставки через территорию Белоруссии. Об этом он рассказал, выступая перед избирателями городе Новы-Тарг, пишет агентство ТАСС.

Качиньский отметил, что одна из главных проблем Польши — это не покупка угля, а его доставка. Для решения вопроса власти республики используют разные пути.

«Премьер (Польши) говорил с премьером Латвии, чтобы этот уголь можно было разгрузить и перевезти вагонами через Белоруссию», - отметил он, подчеркнув, что «Белоруссия на это соглашается».

Глава партии «Закон и справедливость» добавил, что путь через Белоруссию для Польши — самый удобный, поскольку на восточной границе больше всего устройств для сортировки, так как туда поступал уголь из России.

В апреле сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда одобрил закон о введении эмбарго на импорт угля из России. Действие закона распространилось на перевозку угля из РФ, Белоруссии и территории Донбасса.

В конце августа газета Financial Times написала, что в Польше граждане будут вынуждены сжигать древесину и мусор для отопления своих домов зимой из-за острого дефицита угля, который произошел после отказа от поставок из России.

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