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Global Times: США получили беспрецедентную выгоду от энергетического кризиса в Европе

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Alex Brandon/AP

Соединенные Штаты Америки оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе. Об этом заявил директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян, пишет китайская газета Global Times.

Дело в том, что ситуация создала для американских энергетических компаний новые возможности на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Из-за сокращения поставок российского газа Евросоюзу (ЕС) пришлось нарастить импорт американского СПГ. Североамериканские поставщики благодаря этому получили беспрецедентную прибыль.

Издание со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv и агентства Reuters, указало, что за весь 2021 год США поставили ЕС 34 млрд куб. м газа, а за первые шесть месяцев 2022 года поставки составили 39 млрд куб. м.

«В прошлом это было бы немыслимо, поскольку очевидно, что из-за транспортных расходов цены на американский СПГ намного выше, чем на российский трубопроводный газ. Но теперь украинский кризис сделал это реальным, так как ЕС полон решимости снизить свою энергетическую зависимость от российского газа», — сказал Боцян.

В конце августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат поиск путей наращивания экспорта СПГ в Европу.

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