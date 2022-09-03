Президент Азербайджана пообещал Туркменистану поддержать строительство газопровода

Баку поддержит инициативу строительства подводного Транскаспийского газопровода, если Ашхабад примет решение о реализации этого проекта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с итальянской газетой Il Sole 24 Ore.

«Если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, то это будет их решение. Если они примут такое решение, то мы, конечно, поддержим их», — рассказал он.

По словам Алиева, строительство этого трубопровода, который должен пройти по Каспийскому морю между городом Туркменбаши в Туркменистане и Баку в Азербайджане, обсуждают уже много лет. Президент подчеркнул, что эта идея принадлежит туркменской стороне и опирается на ресурсы Ашхабада.

В начале августа газета Nebit-Gaz написала, что на газовом месторождении Шерепли на юго-востоке Туркмении получен промышленный приток природного газа. По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа.

Накануне Алиев заявил, что Баку планирует удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.