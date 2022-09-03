Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
GM предложит закрыться дилерам Buick, не желающим продавать электромобили 18:13
Лукьяненко снова отложил работу над заключительным романом из цикла... 18:10
Reuters: «Северный поток» возобновил работу после остановки 18:09
«Краснодар» и «Сочи» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ 18:07
Власти Запорожья заявили, что Киев пытался взять в заложники миссию МАГАТЭ 17:59
Хоккеист Овечкин в ближайшее время покинет Россию 17:58
Во французском Минфине заявили о намерении сдерживать рост тарифов... 17:54
Гоген Солнцев назвал того, кому Пугачева пожелала «набить морду» 17:53
Член администрации Запорожья Рогов: мощность энергоблоков Запорожской АЭС снижена вдвое 17:53
«Ни бухать, ни есть, ни спать»: Макаревич опубликовал песню о жизни... 17:45

Президент Азербайджана пообещал Туркменистану поддержать строительство газопровода

close
100%
Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Баку поддержит инициативу строительства подводного Транскаспийского газопровода, если Ашхабад примет решение о реализации этого проекта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с итальянской газетой Il Sole 24 Ore.

«Если правительство Туркменистана решит строить Транскаспийский трубопровод, то это будет их решение. Если они примут такое решение, то мы, конечно, поддержим их», — рассказал он.

По словам Алиева, строительство этого трубопровода, который должен пройти по Каспийскому морю между городом Туркменбаши в Туркменистане и Баку в Азербайджане, обсуждают уже много лет. Президент подчеркнул, что эта идея принадлежит туркменской стороне и опирается на ресурсы Ашхабада.

В начале августа газета Nebit-Gaz написала, что на газовом месторождении Шерепли на юго-востоке Туркмении получен промышленный приток природного газа. По оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тысяч кубометров природного газа.

Накануне Алиев заявил, что Баку планирует удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который тянется из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть