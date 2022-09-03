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Польша, страны Балтии и Финляндия обсудят визовые санкции против России

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Depositphotos

Польша, страны Балтии и Финляндия намерены обсуждать визовые санкции в отношении РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство РAR.

До этого главы МИД стран Евросоюза договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.

«На следующей неделе состоятся очередные переговоры представителей Польши, балтийских стран и Финляндии по вопросу виз для россиян», — заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

По его словам, страны намерены «поделиться опытом, координировать совместные действия и воспользоваться идеями, выдвинутыми другими государствами».

«Мы хотим, чтобы весь ЕС имел единый подход и решения, когда речь идет о визах для россиян...» — подчеркнул польский дипломат.

Ранее финансист Александр Лосев назвал санкционное давление причиной перевода в валюту накоплений россиян.

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