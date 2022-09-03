Аналитик Тростьянский предложил россиянам не ввозить много валюты из-за границы

Ввоз в Россию иностранной валюты ради создания «подушки безопасности» является бесперспективной идеей из-за больших комиссий и сложностей с таможней. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.

«Ввозить наличную валюту в больших объемах едва ли имеет смысл в условиях, когда многие банки вводят не только комиссию за хранение валютных остатков, но и за зачисление их на счет», — отметил Тростьянский.

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, ввоз физическими лицами валюты в размере до $10 тыс. может производиться без декларирования. Однако суммы свыше 10 тыс. нуждаются в декларировании, иначе на таможне могут возникнуть сложности.

Он добавил, что при провозе через границу средств свыше $10 тыс. надо декларировать именно уже всю сумму, а не в части превышения. Кроме того, сотрудники таможни могут досмотреть все вещи, а незаметно спрятать деньги в разных предметах не получится, так как на оборудовании все видно. Кроме того, ввоз валюты без определенной цели не имеет смысла.

2 сентября РБК ссылаясь на слова первого заместителя Центробанка России Дмитрия Тулина сообщил, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.